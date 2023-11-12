تطورات كارثية وقتلى بالمئات.. هذا ما يجري في دارفور!

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أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان مع تصاعد وتيرة القتال في دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى مقتل أكثر من 800 شخصٍ على يد الجماعات المسلحة في أردمتا بغرب دارفور خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن تقارير بشأن انتهاكات تشمل العنف الجنسي والتعذيب والقتل العشوائي وابتزاز المدنيين واستهداف الجماعات العرقية.وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن ثمة تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الجنينة بين يومي الرابع والخامس من تشرين الثاني.بدوره، أوضح الناطق باسم تحالف أصحاب المصلحة في دارفور الصادق مختار، في حديثه مع موقع "الحرة" أن "إقليم دارفور منذ الحرب في 2003 بات يعاني من انفلات أمني واسع وانتشار السلاح في المنطقة، وكان نظام (الرئيس السابق عمر) البشير يستخدم القبائل في دحر التمرد وبالتالي أصبحت هناك إشكاليات اجتماعية بين هذه القبائل".وفي شهر تموز الماضي، دعا زعماء أكبر سبع قبائل عربية في المنطقة عبر فيديو، جميع أفراد قبائلهم الى الانضمام لقوات الدعم السريع، مطالبين خصوصا المنخرطين في صفوف الجيش بتركه للانتقال الى المعسكر الآخر.وينتمي الكثير من ضباط الجيش إلى قبيلة الرزيقات وهي قبيلة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".وقال بابكر: "كانت هناك عناصر من القبائل غير العربية في القاعدة العسكرية التابعة للجيش، عندما سقطت في يد قوات الدعم السريع في الرابع من تشرين الثاني الجاري، وبعدها انسحبت العناصر القبلية المسلحة إلى أحياء مدنية، وأثاروا بعض الفوضى ضد القبائل العربية فطاردتهم العناصر المسلحة من هذه القبائل داخل هذا الحي في الخامس من الشهر الجاري، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة قتل على إثرها المئات، فيما بقي طرفا الحرب الرئيسيين يشاهدان ما يحدث من اقتتال".وأشار بابكر إلى أن "الأوضاع حاليا هدأت والأسواق فتحت لكننا نسمع أصوات إطلاق ذخيرة يوميا في الليل لكننا لا نعلم مصدرها بالضبط".وندد الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان محذرا من خطر وقوع "إبادة جماعية أخرى".وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد).وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان، وأجبرت 1.2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة. (الحرة)