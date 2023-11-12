الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية فورية في غزة وإقامة ممرات آمنة

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قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إن الاتحاد يدعو إلى هدن فورية وإنشاء ممرات إنسانية تتضمن طريقا بحريا لإدخال المساعدات لقطاع غزة. وأضاف بوريل في بيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر "بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".وشدد بوريل على أن الأعمال العدائية في غزة تؤثر بشدة على المستشفيات وتتسبب في خسائر فادحة بصفوف المدنيين والطواقم الطبية، لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخلها.وقال البيان "يجب تزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية الضرورية على الفور وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة بأمان".وفي الوقت نفسه دعا الاتحاد الأوروبي مجددا حركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لديها، كما دعا إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء المحتجزين.