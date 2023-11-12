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محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي

Lebanon 24
12-11-2023 | 14:59
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أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكتروني وتصدت للمحاولة بنجاح، وفق ما قاله مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضح المصدر أنه "تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التاكد من جاهزية الموقع للعمل مره أخرى، ومن المتوقع أن يعود الموقع الإلكتروني إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية يوم الأحد".
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وأكد المصدر أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتاًثر بمحاوله الاختراق هذه، حيث تطبق الشركه أعلى معايير الأمن السيبراني، على حد قوله.

 كما أكد سلامة كافة البيانات والمعلومات والتي من بينها "أسماء المطاعم والكافتيريات - وشركات الأسوق الحرة – الاستراحات وغيرها".

ولفت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوي ستبدأ على الفور في التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه. (سكاي نيوز)
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