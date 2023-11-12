زيلينسكي يدعو للاستعداد لضربات روسية تطاول البنى التحتية بالشتاء

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نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطاول البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا الى احتمال تصاعد هذه الضربات.وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نستعد لاحتمال أن يزيد العدو عدد الضربات بطائرات مسيرة أو صواريخ (مستهدفا) بنانا التحتية". وأضاف "يجب أن يتركز كل انتباهنا على الدفاع (...) على كل ما يمكن لأوكرانيا القيام به بهدف مساعدة شعبنا على تمضية الشتاء وتعزيز قدرات قواتنا".وسبق أن أعلنت كييف أنها تعزز دفاعاتها لحماية البنى التحتية.وتابع زيلينسكي أن "الدرع الجوية الأوكرانية باتت أقوى مما كانت عليه العام الفائت".وتلقت اوكرانيا منظومات للدفاع الجوي من الدول الغربية، تشمل منظومة باتريوت الأميركية.وقال ايضا "المؤسف أن (الدرع الجوية) لا تحمي جميع الاراضي في شكل كامل. ونعمل على تحسينها". ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي الى التجاوب مع ندائه.وصدر بيانه بعيد إعلان المستشار الرئاسي أندريي يرماك وصوله الى الولايات المتحدة ضمن وفد سيبحث التعاون مع واشنطن والدعم الذي يمكن ان تقدمه.