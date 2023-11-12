الصحّة العالمية: مستشفى الشفاء في غزّة خرج عن الخدمة

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مساء اليوم الأحد أن "مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة".وأضاف أن "المنظمة تمكنت من التواصل مع متخصصين في مجال الصحة في مستشفى الشفاء".وأشار إلى أن "مستشفى الشفاء لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن.. وعدد الوفيات بداخله ارتفع بشكل ملحوظ".وأكد أنه "لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس.. نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".