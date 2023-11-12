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عربي-دولي

نقص كبير في الخدمات الطبية في غزّة.. مرضى في الشوارع بدون رعاية

Lebanon 24
12-11-2023 | 19:30
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نقلت "فرانس برس" عن مدير مستشفيات قطاع غزة، قوله يوم الأحد، إن "الإخلاء القسري لمستشفيين للأطفال في القطاع أخرج المرضى إلى الشوارع بدون رعاية طبية".
وقال مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت، إن "الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال أخرج المرضى للشوارع بدون رعاية طبية"، مضيفاً: "فقدنا الاتصال تماماً بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال".
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