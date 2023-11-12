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عربي-دولي

يتقدم بفارق كبير.. ترامب سيكون المرشح الرئاسي الجمهوري حتى لو تمت إدانته!

Lebanon 24
12-11-2023 | 23:27
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أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، ان اللجنة ستدعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 إذا اختاره الناخبون حتى لو أدين بارتكاب جريمة. وقالت "من يختاره الناخبون هو المرشح المناسب".
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وأضافت مكدانيل على شبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، عندما سئلت عما إذا كان ترامب مؤهلاً ليكون مرشحًا إذا أدين: "أعلم أن هذا أمر مهم، لكن كرئيسة للحزب، سأدعم من يختاره الناخبون، ونعم، إذا اختاروا دونالد ترامب. إن الناخبين ينظرون إلى هذا، ويعتقدون أن هناك نظام عدالة ذا مستويين. وأنت ترى ذلك، لقد انعكس ذلك في استطلاعات الرأي".

ويتقدم ترامب في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن جميع منافسيه من الحزب الجمهوري، وقد حصل على زيادة في التأييد بعد توجيه لوائح الاتهام إليه في أربع ولايات قضائية منفصلة.

وتعتقد نسبة كبيرة من الناخبين الجمهوريين أن مشاكل ترامب القانونية لها دوافع سياسية، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع "يوغوف".

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن هيمنة ترامب ليس فقط بين الحزب الجمهوري ولكن داخل الولايات المتأرجحة الرئيسية في عام 2024.

وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب على بايدن في 5 من الولايات الست المتأرجحة التي فاز بها بايدن في عام 2020.(العربية)


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