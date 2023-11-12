مع استمرار الحرب في غزة، تستخدم حركة حماس خلال الفيديوهات التي توثق استهداف مواقع ومعدات إسرائيلية إشارة "المثلث الأحمر" للفت الانتباه إلى المكان الذي يتم قصفه بالضبط.



وأصبح الرمز منذ بدء الحرب الأخيرة مرتبطا بالحركة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو على منصة "إكس" استخدم ذات الرمز، قائلا إن المثلث الأحمر سيكون بانتظار مقاتلي الحركة.



وجاء في نهاية فيديو أدرعي: "مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة"، في إشارة إلى الناطق باسم الجناح العسكري لحماس.

المثلت الأحمر بانتظار كل #دواعش_حماس ان شاء الله pic.twitter.com/QShVhA6mCP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2023 Advertisement

وشارك الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو تظهر مقاتليه وهم يهاجمون الدبابات والجنود الإسرائيليين، غالبا من مسافة قريبة.



وفي 8 تشرين الثاني الجاري، نشرت حماس فيديو يظهر المثلث الأحمر فوق دبابة ميركافا تم تدميرها بقاذف صاروخي.



ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني وسط تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 تشرين الأول. (سكاي نيوز)





