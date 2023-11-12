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عربي-دولي

مصر تعتذر عن استقبال مساعدات إيرانية لغزة.. لهذا السبب

Lebanon 24
12-11-2023 | 23:56
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اعتذرت مصر عن استقبال أي مساعدات إنسانية إيرانية لقطاع غزّة، بسبب رفض العدو الإسرائيلي دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، بحسب ما قالته مصادر سياسية لـ "الميادين".

وأكّدت المصادر أنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كرّر في لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، طلب إيران إرسال مساعدات إلى قطاع غزّة، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت.
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يُذكر أنّ رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، أبدى، الأسبوع الماضي، استعداد إيران لإرسال مساعداتٍ إنسانية وشحنات إغاثةٍ إلى مصر لمساعدة سكان قطاع غزّة.

وتواصل كوليوند مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر، مُشيراً إلى ضرورة "مواصلة عملية الدعم لشعب غزة المظلوم"، مؤكّداً استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزّة عبر مصر، وأنها على استعداد لإرسال الوقود اللازم الى القطاع، مُشيراً إلى أنّ ذلك يمكّن من حلّ مشاكل الطاقة في مستشفيات غزة ومساعدة الجرحى.

ويُشار إلى أنّ إيران أرسلت، في تشرين الأول الماضي، 60 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل إيصالها لاحقاً إلى قطاع غزة.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تضمنت شحنة المساعدات مواداً غذائية وطبية وأدوية، كما تمّ نقل شحنة المساعدات من مطار طهران إلى مطار العريش المصري بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تحدّث في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبدياً استعداد إيران لإرسال مساعداتٍ إنسانية إلى قطاع غزة. (الميادين)
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