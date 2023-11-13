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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة.. كم أصبحت حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 00:11
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أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش في بيانه إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.
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وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما: الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.
 
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة.. لترتفع حصيلة قتلاه إلى 363 منذ الـ7 من أكتوبر
وتجدر الإشارة إلى مقتل 45 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية في غزة منذ الثلاثاء 31 تشرين الأول، وبهذا تكون الحصيلة النهائية منذ السابع من تشرين الأول قد بلغت 363 جنديا وضابطا إسرائيليا، إلى جانب 59 شرطيا و10 أفراد من جهاز "الشاباك". (روسيا اليوم)
 
 
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