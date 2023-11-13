Advertisement

عربي-دولي

مع اقتراب فصل الشتاء.. زيلينسكي يحذر ويحدد الجبهة

Lebanon 24
13-11-2023 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1129711-638354567830192817.png
Doc-P-1129711-638354567830192817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب فصل الشتاء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، للاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية على البنية التحتية، مشيرا إلى أن القوات تتوقع هجوما في الجبهة الشرقية للحرب.

وقال متحدث عسكري إن الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا الشرقية، التي مزقتها الحرب خفت وتيرتها مؤخرا، لكن من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة.
Advertisement

وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن انفجارا أسفر عن مقتل 3 جنود روس على الأقل في بلدة ميليتوبول الجنوبية، التي تحتلها روسيا، ووصفته بأنه "عمل انتقامي" من قبل جماعات المقاومة.

وأصدر زيلينسكي تحذيره خلال خطابه المسائي المصور بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية أول هجوم صاروخي لها على العاصمة كييف منذ حوالي 7 أسابيع.

وقال زيلينسكي: "نتجه صوب منتصف تشرين الثاني تقريبا ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن العدو قد يزيد من عدد الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة على بنيتنا التحتية".

وأضاف: "روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا. وهنا في أوكرانيا ينبغي تركيز كل الاهتمام على الدفاع وعلى الرد على الإرهابيين وعلى كل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات جنودنا".

وفي الشتاء الماضي، وبعد نحو 10 أشهر من اجتياح روسيا لجارتها أوكرانيا، شنت روسيا موجة من الهجمات على محطات الكهرباء وغيرها من المحطات المتصلة بشبكة الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل في مناطق متفرقة على نطاق واسع.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:13 | 2023-11-13
04:10 | 2023-11-13
04:02 | 2023-11-13
04:00 | 2023-11-13
03:50 | 2023-11-13
03:46 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24