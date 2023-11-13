مع اقتراب فصل الشتاء.. زيلينسكي يحذر ويحدد الجبهة

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مع اقتراب فصل الشتاء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، للاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية على البنية التحتية، مشيرا إلى أن القوات تتوقع هجوما في الجبهة الشرقية للحرب.وقال متحدث عسكري إن الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا الشرقية، التي مزقتها الحرب خفت وتيرتها مؤخرا، لكن من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة.وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن انفجارا أسفر عن مقتل 3 جنود روس على الأقل في بلدة ميليتوبول الجنوبية، التي تحتلها روسيا، ووصفته بأنه "عمل انتقامي" من قبل جماعات المقاومة.وأصدر زيلينسكي تحذيره خلال خطابه المسائي المصور بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية أول هجوم صاروخي لها على العاصمة كييف منذ حوالي 7 أسابيع.وقال زيلينسكي: "نتجه صوب منتصف تشرين الثاني تقريبا ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن العدو قد يزيد من عدد الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة على بنيتنا التحتية".وأضاف: "روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا. وهنا في أوكرانيا ينبغي تركيز كل الاهتمام على الدفاع وعلى الرد على الإرهابيين وعلى كل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات جنودنا".وفي الشتاء الماضي، وبعد نحو 10 أشهر من اجتياح روسيا لجارتها أوكرانيا، شنت روسيا موجة من الهجمات على محطات الكهرباء وغيرها من المحطات المتصلة بشبكة الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل في مناطق متفرقة على نطاق واسع.(سكاي نيوز)