Advertisement

إقتصاد

الحرب ضد حماس.. كم تكلّف إسرائيل يومياً؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1129715-638354578369577568.jpg
Doc-P-1129715-638354578369577568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا.

وبحسب الوكالة، فإن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، حيث أنها تفرض ضغطا على المالية العامة.
Advertisement

وقال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في تشرن الأول الماضي، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

ومنذ بدء القتال في السابع من تشرين الأول، انخفض سعر الشيكل بشكل كبير مقابل الدولار، وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:13 | 2023-11-13
04:10 | 2023-11-13
04:02 | 2023-11-13
04:00 | 2023-11-13
03:50 | 2023-11-13
03:46 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24