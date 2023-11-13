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عربي-دولي

قصف لقاعدة أميركية في سوريا بطائرة مسيرة.. هذا ما أعلنته فصائل عراقية

Lebanon 24
13-11-2023 | 00:41
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قالت فصائل عراقية مسلحة، في بيان اليوم الاثنين، إنها قصفت قاعدة عسكرية أميركية في القرية الخضراء بالأراضي السورية بطائرة مسيرة.

وذكر البيان المقتضب أن عملية القصف حققت إصابة مباشرة للهدف، من دون خوض في تفاصيل على الفور.
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وأمس الأحد، قالت فصائل عراقية مسلحة في بيان مقتضب إنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، ردا على استهداف المدنيين في غزة.
ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، من دون خوض في تفاصيل.

والسبت، أعلن فصيل عراقي يحمل اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان نشر على مواقع التواصل أنه استهدف قاعدة رميلان بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي".
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