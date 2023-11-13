بعد ارتفاع حدة الهجمات ضد قواعد واشنطن.. قرار حاسم لبايدن

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في خياراته للرد على الهجمات التي تشنها الميليشيات على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن في الأسابيع الأخيرة خيارات لقصف أكثر عدوانية ضد هذه الميليشيات والتي اقترحها البنتاغون خوفا من إثارة صراع أوسع مع إيران.وقال منتقدون جمهوريون في الكونغرس إن الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤدِ إلا إلى هجمات أكثر تكرارا وأكثر خطورة ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.وقال مسؤولون في البنتاغون، الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت جولة جديدة من الضربات الجوية ضد المنشآت التي تستخدمها إيران ووكلائها في شرق سوريا في وقت متأخر من يوم الأحد ردًا على سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية. وقال المسؤولون إن الضربات على الأرجح تسببت في مقتل أو إصابة عدد غير محدد من الأشخاص في المواقع.ويبدو أن الضربات الجوية تمثل تصعيدًا من قبل إدارة بايدن، التي سبق لها أن نفذت مجموعتين من الضربات الجوية التي قال المسؤولون إنها تهدف إلى ردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها في سوريا والعراق. وقال مسؤولون أميركيون إن تلك الضربات لم تتسبب في سقوط ضحايا.وقال المسؤولون إن طائرات مقاتلة من طراز F-15E تابعة للقوات الجوية قصفت ليلة الأحد عدة مبان في البوكمال تستخدم للتدريب والخدمات اللوجستية وتخزين الذخائر، بالإضافة إلى منزل آمن في الميادين يستخدم كمقر للقيادة.وجاءت الضربات بعد 4 أيام فقط من استهداف الطائرات الحربية الأميركية لمستودع ذخيرة في شرق سوريا.ويلقي المسؤولون الأميركيون اللوم على إيران والميليشيات المتحالفة معها فيما أصبح وابلًا يوميًا من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.وقال البنتاغون إن الضربات الجوية الأميركية الأخيرة كانت تهدف إلى تعطيل أنشطة الميليشيات وتعريض أفرادها للخطر، وليس فقط ذخائرهم أو مبانيهم.