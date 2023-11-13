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عربي-دولي

كييف تعاني من نقص الذخيرة والقوات.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:39
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كشف الجيش الأوكراني أن كييف تعاني من نقص في الذخيرة والقوات، مشددا على انه من الضروري إرسال عدد من المركبات المدرعة والمسيرات إلى خطوط المواجهة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"Wall Street Journal.
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ونقلت الصحيفة عن جندي من القوات الأوكرانية، أنه "ليس لديهم ما يكفي من الذخيرة والعناصر، لذلك يتم إرسال المركبات المدرعة والمسيرات في بعض الأحيان إلى المواقع الأمامية".

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات خطيرة في التسليح.

وتشير الصحيفة إلى أن عددا من داعمي أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة يقولون إن كييف ستكون في وضع أقوى اليوم إذا قامت واشنطن بتسليم معدات قيمة مثل الدبابات والصواريخ والمقاتلات بشكل أسرع.

وتكافح أوكرانيا من أجل تحقيق مكاسب في هجومها المضاد. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي لشن هجوم مضاد".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نبه، الأحد، إلى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطال البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا إلى احتمال تصاعد هذه الضربات.(العربية)

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