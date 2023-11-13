غانتس يحذر من أي تحرّك سياسي محتمل للإطاحة بنتنياهو خلال الحرب

يعارض وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني غانتس، أي تحرك سياسي محتمل للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب، بحسب ما ذكرته إذاعة كان الإسرائيلية.

ونُقل عن غانتس قوله في محادثات خاصة إنه لا يمكن استبدال رئيس الوزراء في زمن الحرب. وقالت مصادر مقربة من غانتس إن المحادثات الرامية إلى إقالة نتنياهو "ليست أكثر من مجرد وهم".

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وأظهر استطلاع حديث للرأي العام، نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الجمعة، أن 26% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء، وبذلك انخفضت النسبة 1% عن استطلاع الأسبوع الماضي.



ووفق الاستطلاع، اعتبر 52% من الإسرائيليين، أي الغالبية، أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.



وطبقا للاستطلاع فإن 41% من الإسرائيليين يؤيدون مغادرة غزة بعد الحرب، و44% يريدون إبقاء سيطرة إسرائيل عليها.



واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات عامة اليوم فسيتقدم حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس ليحصل على 40 من مقاعد الكنيست الـ120 مقابل 18 مقعدا لحزب الليكود برئاسة نتنياهو. (روسيا اليوم)