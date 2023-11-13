مقتل "أفضل قائد دبابة" في القوات المسلحة الأوكرانية.. تعرّفوا اليه

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أعلن مجلس مدينة بوغريبيشينسكي بمنطقة فينيتسا عن مقتل "أفضل قائد دبابة" بالقوات المسلحة الأوكرانية مكسيم غاتسانيوك في قرية سوكولوفا بمنطقة زابوروجيه.وقال مجلس المدينة في بيان له نشره على شبكات التواصل الاجتماعي: "قتل مواطن المدينة مكسيم غاتسانيوك، مواليد 14 تشرين الثاني 1984، من مواليد قرية غوبتشيتسا، من سكان كييف، في 8 تشرين الثاني 2023 في قرية سوكولوفكا بمنطقة زابوروجيه، عقب إصابته نتيجة مهام قتالية".ووفقا لمجلس المدينة، فقد تم تعبئة غاتسانيوك في حزيران 2022، وكان سائقا لوحدة ميكانيكية، ووصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "أفضل قائد دبابة بالقوات المسلحة الأوكرانية"، وظهر أكثر من مرة على شاشات التلفزيون، وكان يدعي أن كييف "قاب قوسين أو أدنى" من النصر. (روسيا اليوم)