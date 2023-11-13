كارثة في غزة.. كل المستشفيات شمال القطاع أصبحت خارج الخدمة!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة.



وقبلها، أعلنت الصحة في غزة وفاة 6 رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.



وأكد يوسف ابو الريش، وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، لوكالة "فرانس برس"، "وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة بسبب انقطاع الكهرباء عن مسشتفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين".

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج وسبعة مرضى". وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة. (العربية)