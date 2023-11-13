ما شروط حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها؟

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زعم موقع "مكان" الإسرائيلي أن حركة "حماس" وضعت عدة شروط لإطلاق 35 مجندة إسرائيلية لديها، مقابل الإفراج عن 35 أسيرة فلسطينية لدى إسرائيل.ووفقا للموقع نقلا عن مصادر مطلعة، فإن حركة "حماس" اشترطت إدخال 7 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قبل إخلاء سبيل الرهائن المحتجزين لديها.وأضاف الموقع: "كما اشترطت إطلاق سراح 35 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح 35 مجندة إسرائيلية محتجزة لديها، كما أعربت الحركة عن استعدادها لإخلاء سبيل الرهائن المدنيين الأحياء وحملة جنسيات أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا لم يتم اعتقالهم لأنشطة مسلحة".وتجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم كتائب القسام قال في أحد خطاباته إنه سيتم الافراج عن الرهائن الإسرائيليين المدنيين دون مقابل، نظرا إلى أنه تم أسرهم عن طريق الخطأ عند اقتحام المستوطنات.كما تطالب "حماس" بتمديد وقف إطلاق النار لوقت أطول "يستمر لأيام" وإدخال كميات كبيرة من الوقود، ومن المقدر أنه في حال المضي قدماً في صفقة الرهائن فإن ذلك سيتم بشكل تدريجي وعلى عدة دفعات.وأشار المصدر للموقع إلى أن هناك تقدما محرزا في الاتصالات بين الجانبين بهذا الصدد، وهناك تفاؤل بنجاح الصفقة.وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تفاؤل حذر بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق، وقالوا: "إن الحرب في غزة لن يتضرر، حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار لعدة أيام". (روسيا اليوم)