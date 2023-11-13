Advertisement

عربي-دولي

"مقبرة جماعية وكل دقيقة حالة وفاة".. مأساة مستشفى الشفاء بغزة متواصلة بسبب العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
13-11-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1129792-638354685998339567.jpg
Doc-P-1129792-638354685998339567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، اليوم الإثنين، أن كارثة حقيقية تحل بالمستشفى حيث أن آخر محطة أكسجين توقفت عن العمل لدينا عند الثالثة فجرا.

وأضاف أبو سليمة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج. لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين".
Advertisement
 
وتابع: "مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع، 650 ما بين مريض وجريح، 50 مريض في غسيل الكلى، 36 من الأطفال خدج"، مؤكداً أنه يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10". مضيفاً: "الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة يوسف أبو الريش، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.
 
 
وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء أمس الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة 5 أطفال خدج" و"7 مرضى".

وأعلن المستشفى السبت، أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا بأن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقد بات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في موقف بالغ الصعوبة، ففوق الحصار الإسرائيلي المضروب عليه يتعرض للقصف بشكل متكرر، وفي الداخل بات الموت يحصد المرضى من جراء نفاد الوقود والأدوية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:13 | 2023-11-13
04:10 | 2023-11-13
04:02 | 2023-11-13
04:00 | 2023-11-13
03:50 | 2023-11-13
03:46 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24