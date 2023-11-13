"مقبرة جماعية وكل دقيقة حالة وفاة".. مأساة مستشفى الشفاء بغزة متواصلة بسبب العدوان الإسرائيلي

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، اليوم الإثنين، أن كارثة حقيقية تحل بالمستشفى حيث أن آخر محطة أكسجين توقفت عن العمل لدينا عند الثالثة فجرا.



وأضاف أبو سليمة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج. لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين".

Advertisement

وتابع: "مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع، 650 ما بين مريض وجريح، 50 مريض في غسيل الكلى، 36 من الأطفال خدج"، مؤكداً أنه يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10". مضيفاً: "الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة يوسف أبو الريش، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء أمس الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة 5 أطفال خدج" و"7 مرضى".



وأعلن المستشفى السبت، أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا بأن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة، وفقا لوكالة فرانس برس.



وقد بات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في موقف بالغ الصعوبة، ففوق الحصار الإسرائيلي المضروب عليه يتعرض للقصف بشكل متكرر، وفي الداخل بات الموت يحصد المرضى من جراء نفاد الوقود والأدوية. (سكاي نيوز)