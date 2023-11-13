وفاة أمير سعودي.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي

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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء أمس الأحد وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود.وصدر عن الديوان الملكي بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم الاثنين الموافق 29 ربيع الآخر 1445هجري (13 تشرين الثاني 2023)، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".(روسيا اليوم)