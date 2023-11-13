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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: رقعة الحرب اتسعت ولبنان دخل في الصراع

Lebanon 24
13-11-2023 | 03:33
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اعتبر قائد القوة الجيوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أميرعلي حاجي زاده إن "قضية غزة أصبحت عالمية"، مشيرا إلى أن "الأمم في كل القارات باتت تدرك اليوم عمق جرائم إسرائيل"، بحسب"روسيا اليوم".
أضاف على هامش انعقاد مؤتمر ذكرى طهراني مقدم: "لا يمكن محو هذا النصر للمقاتلين المقاومين من خلال إجراءات تكتيكية، والعمليات الإجرامية ومقتل الأطفال، وهم منتصرون، وسيرى هذا العالم ذلك في المستقبل".
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وأشار إلى أن "رقعة الحرب اتسعت، ودخل لبنان في الصراع، ومن الممكن أن يتفاقم حجم الصراعات أكثر، والمستقبل غير واضح، لكن إيران مستعدة لكل الظروف".
وأوضح حاجي زاده أن "الأميركيين لا يهددون إيران، وأحيانا كانوا يراسلوننا 3 مرات في الليلة الواحدة، وكانوا يتحدثون بلغة الطلبات والرجاء".
وأكد  قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أن "إيران ليست في وضع يسمح لأحد بتهديدها"، مضيفا: "نحن في قمة القوة وأعددنا انفسنا لكل الظروف". (RT)

 
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