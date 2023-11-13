Advertisement

عربي-دولي

تعليق من طهران على لقاء رئيسي والسيسي

Lebanon 24
13-11-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1129804-638354699908994154.jpg
Doc-P-1129804-638354699908994154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن الاجتماع الذي عقد بين إيران ومصر في الرياض كان مهما، ويصب في تطوير العلاقات السياسية بين البلدين.


وأشار إلى أن طهران تقيم هذا اللقاء بالإيجابي حيث أجريت خلاله مباحثات جيدة حول فلسطين وفتح معبر رفح ومن المقرر أن يلتقي وزراء البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
Advertisement
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الرئيس الإيراني على ضرورة وحدة الدول الإسلامية، مضيفا: "جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قد قال إن اللقاء بين السيسي ورئيسي يأتي في إطار تعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك أزمة إنسانية ضخمة وشديدة في فلسطين تؤلم الجميع، والقيادة المصرية تعمل بمنتهى القوة وبدوافع إنسانية قبل كونها سياسية وذلك لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأردف المستشار أحمد فهمي: "مصر تتعاون وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتج الباب أمام التواصل مع كل السبل التي من شأنها أن تسهم في وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-11-13
07:01 | 2023-11-13
06:52 | 2023-11-13
06:32 | 2023-11-13
06:30 | 2023-11-13
06:00 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24