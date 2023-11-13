تعليق من طهران على لقاء رئيسي والسيسي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن الاجتماع الذي عقد بين إيران ومصر في الرياض كان مهما، ويصب في تطوير العلاقات السياسية بين البلدين.





وأشار إلى أن طهران تقيم هذا اللقاء بالإيجابي حيث أجريت خلاله مباحثات جيدة حول فلسطين وفتح معبر رفح ومن المقرر أن يلتقي وزراء البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

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وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الرئيس الإيراني على ضرورة وحدة الدول الإسلامية، مضيفا: "جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قد قال إن اللقاء بين السيسي ورئيسي يأتي في إطار تعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك أزمة إنسانية ضخمة وشديدة في فلسطين تؤلم الجميع، والقيادة المصرية تعمل بمنتهى القوة وبدوافع إنسانية قبل كونها سياسية وذلك لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأردف المستشار أحمد فهمي: "مصر تتعاون وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتج الباب أمام التواصل مع كل السبل التي من شأنها أن تسهم في وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة". (RT)