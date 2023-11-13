هل دخلت القوات الأميركية إلى غزة؟ شهادات تكشف هذا الأمر

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وذكر الشاب في مقابلة مع قناة الجزيرة، أنه تكلم مع القوة التي كانت تحاصر منازلهم، وكان جنودها يضعون العلم الأميركيّ على بزاتهم العسكرية.وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن 5 جنود أميركيين لقوا حتفهم الجمعة عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا في بيان، أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث مباشرة بمشاركة طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت على مقربة، وأن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه.وأبلغت القيادة التي تتولى العمليات العسكرية الأميركية في أوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط عن الحادث أول من أمس السبت، مشيرة إلى أنه لن يُكشف عن أسماء القتلى قبل الانتهاء من إخطار أقاربهم.ومنتصف الشهر الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، إن الولايات المتحدة أرسلت فريقاً من قوات العمليات الخاصة إلى الأراضي المحتلة.ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤول، قوله إن الفريق الذي تم إرساله إلى كيان الاحتلال، سيُساعد في الاستخبارات المتعلقة بالرهائن، منوهة إلى أن واشنطن نشرت طائرات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة.وسبق أن صرح مسؤولون أميركيون، بأنّ الجيش الأميركي يستعد لنشر 2000 من أجل مساعدة إسرائيل، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.وكان البنتاغون أعلن عقب عملية طوفان الأقصى، عن وصول قوات "دلتا فورس" الأميركية إلى الأراضي المحتلة، حيث تختص هذه القوات بتنفيذ مهام معينة، وسبق أن نفذت عملية استهداف وقتل زعيمي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وتنظيم داعش أبي بكر البغدادي.وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لديها "أشخاص على الأرض"، سيساعدون السلطات الإسرائيلية "بالاستخبارات والتخطيط" للعمليات المحتملة التي تنطوي على جهود إنقاذ الرهائن.وأضاف أوستن، أن "البنتاغون لديه خلية اتصال في إسرائيل تعمل مع قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية، إذ تستطيع الولايات المتحدة نشر موارد أخرى بسرعة في المنطقة".