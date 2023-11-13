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عربي-دولي

إقالة وزيرة داخلية بريطانيا.. بسبب موقفها المتشدد ضد المتضامين مع غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:10
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أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
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وتبنت برفرمان موقفاً متشدداً ضد تظاهرات الدعم للفلسطينيين ووصفها لها بـ"مظاهرات الكراهية".
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