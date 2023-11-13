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عربي-دولي

طرد إسرائيلي من متجر في أميركا بعد تهجمه على موظفة ارتدت الكوفية الفلسطينية (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:37
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تهجم إسرائيلي على موظفة في متجر "أبل" في ولاية كاليفورنيا الأميركية لارتدائها الكوفية الفلسطينية.
 
 
ووثق الزبون الإسرائيلي بمقطع فيديو ما حصل، وقال في المقطع المصور للموظفة: "حسنا أنا الآن في محل أبل في إيرفاين، وهناك إرهابية تدعم فلسطين". وأضاف: هل أنت مستمتعة؟ أين المدير من فضلك؟".
 
فردت عليه موظفة أخرى قائلة: "أنا من أحد المدراء"، ليتابع الإسرائيلي قائلا: "لماذا ترتدي تلك الكوفية الفلسطينية؟ لماذا ترتدي علم من قطع رؤوس الأطفال؟".
 
وبعدها طلبت المديرة منه مغادرة المكان قائلة: "نريد منك أن تغادر المكان والا سنطلب الأمن. لا نريد منك أن تمضي قدماً وتزعجها".
 
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