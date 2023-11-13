طرد إسرائيلي من متجر في أميركا بعد تهجمه على موظفة ارتدت الكوفية الفلسطينية (فيديو)

تهجم إسرائيلي على موظفة في متجر "أبل" في ولاية كاليفورنيا الأميركية لارتدائها الكوفية الفلسطينية.

ووثق الزبون الإسرائيلي بمقطع فيديو ما حصل، وقال في المقطع المصور للموظفة: "حسنا أنا الآن في محل أبل في إيرفاين، وهناك إرهابية تدعم فلسطين". وأضاف: هل أنت مستمتعة؟ أين المدير من فضلك؟".

فردت عليه موظفة أخرى قائلة: "أنا من أحد المدراء"، ليتابع الإسرائيلي قائلا: "لماذا ترتدي تلك الكوفية الفلسطينية؟ لماذا ترتدي علم من قطع رؤوس الأطفال؟".

وبعدها طلبت المديرة منه مغادرة المكان قائلة: "نريد منك أن تغادر المكان والا سنطلب الأمن. لا نريد منك أن تمضي قدماً وتزعجها".