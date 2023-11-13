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عربي-دولي
إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة.. هذا ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني
Lebanon 24
13-11-2023
|
04:49
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أعلن رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، اليوم الاثنين، ان إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء "عنوانا لسيطرتها على غزة".
وأضاف اشتية في كلمة متلفزة أن إسرائيل تتعامل مع مستشفى الشفاء "على أنه عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة، وما هو إلا تبرير لقتل الجرحى والمرضى والأطباء والمسعفين".
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وتابع أن قصف المستشفيات وقطع الكهرباء عنها ومنع وصول الوقود إليها جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، مشيراً إلى أن "من يزود إسرائيل بالسلاح شريك في الجرائم ضد الأطفال والنساء".
وأعرب عن الأمل في أن يكون دور الأمم المتحدة فاعلا "في حشد المساعدات وما تبقى من إمكانات"، وأن تأتي الجهود والضغوط بالنتائج المرجوة.
وأشار إلى أن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل.
كما أعلن أن سلطات بلاده اقترحت فتح ممر إنساني بحري بين قبرص وقطاع غزة.
وقال اشتية: "نطالب بفتح ممرات إنسانية لغزة وعدم اقتصارها على معبر رفح فقط"، مضيفاً: "اقترحنا فتح ممر إنساني بحري بين قبرص وغزة".(العربية)
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