27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحمل مستلزمات طبية لغزة... سفينة مساعدات تركية تصل الى ميناء العريش
Lebanon 24
13-11-2023
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة الى ميناء العريش.
وأكدت وزارة الصحة التركية أن "السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية".
Advertisement
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل الى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
13:39 | 2023-11-12
12/11/2023 01:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
10:21 | 2023-11-12
12/11/2023 10:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
14:24 | 2023-11-12
12/11/2023 02:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
12:00 | 2023-11-12
12/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة
Lebanon 24
اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة
09:46 | 2023-11-12
12/11/2023 09:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2023-11-13
قمة الرياض: اوقفت مسار التطبيع.. وتحفظ إيراني على حل الدولتين
07:01 | 2023-11-13
حماس تتهم مسؤولا أوروبيا كبيرا بتوفير غطاء لعدوان إسرائيل
06:52 | 2023-11-13
المآسي مستمرة في غزة.. ماذا كُشف عن وضع "مستشفى القدس" الآن؟
06:32 | 2023-11-13
"5 لاءات" تخصّ غزة.. هذه خارطة الطريق الأميركية للحرب هناك
06:30 | 2023-11-13
بتهمة الانضمام إلى "جيش العدل".. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 شبان
06:00 | 2023-11-13
السوداني يدعو الدول العربية والإسلامية لإيقاف العدوان الإسرائيلي
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
13/11/2023 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
13/11/2023 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
13/11/2023 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24