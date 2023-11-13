تحمل مستلزمات طبية لغزة... سفينة مساعدات تركية تصل الى ميناء العريش

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وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة الى ميناء العريش.وأكدت وزارة الصحة التركية أن "السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية".تجدر الإشارة إلى أن هذه هي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل الى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.