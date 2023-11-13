وزير الدفاع الكوري الجنوبي: سنوسّع التدريبات مع أميركا لردع كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي لويد أوستن في سيول، اليوم، إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستوسعان التدريبات المشتركة وستعززان التعاون مع اليابان لردع كوريا الشمالية ومعاقبتها بشكل أفضل على أي هجوم".

واتفق وزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، أمس، على تفعيل مشاركة المعلومات بالوقت الحقيقي بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الدول الحليفة.

والتقى أوستن، الذي يزور سيول لعقد محادثات أمنية سنوية، بنظيره الكوري الجنوبي، بينما انضم وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

وقالت وزارة الدفاع في سيول في بيان إن "الوزراء الثلاثة قدّروا أن التحضيرات لتشغيل آلية مشاركة بيانات التحذير من الصواريخ بالوقت الحقيقي أصبحت في مراحلها النهائية، واتفقوا على تفعيل الآلية رسمياً في كانون الأول المقبل". (رويترز)