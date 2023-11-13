"أم بطلة" تخطف قلوب العالم في غزة.. شاهدوا الفيديو الخاص بها

كثيرة هي المشاهد التي يراها العالم من قطاع غزة جراء القصف العنيف الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، ما أدى إلى نزوح الآلاف العوائل الفلسطينية إلى جنوب القطاع.

هناك مشهد برز من بين آلاف المشاهد التي وثقت لحظات النزوح الجماعي، فالجميع يبحث عن مكان آمن يلجأ إليه. المشهد الذي نتحدّثُ لسيدة غزاوية تسحب طفليها خلال نزوحها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وذلك من خلال عربة صغيرة على شكل كرسي صغير يُستخدم لوضع الأطفال الرضع داخله.

المصور "معتز عزازية"، وثق المشهد بفيديو ونشره عبر حسابه على منصة إنستغرام، وعلق عليه بالقول: "استمرت في سحب طفليها لأكثر من 5 ساعات، أي ما يعادل 14 كيلومتراً".

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف المتفاعلون في التعليقات السيدة الغزاوية بـ "الأم البطلة"، وقالوا إن مشهد هذه السيدة وغيرها من المشاهد لنساء غزة تدل على قوة وصمود هؤلاء النساء.

ويشهد القطاع المحاصر والذي تشن إسرائيل حرباً واسعة عليه، حركة نزوح كبيرة أجبرت أكثر من مليون وستمئة ألف فلسطيني على النزوح قسراً إلى وسط القطاع وجنوبه.



