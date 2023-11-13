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عربي-دولي

السوداني يدعو الدول العربية والإسلامية لإيقاف العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
13-11-2023 | 06:00
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم امس، إلى أهمية التحرك من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

وقال السوداني خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف، في بغداد إن "الحاجة تتمثل في أن تتحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

 

وأضاف السوداني في بيان لمكتبه الإعلامي أن "تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي يؤكد الحاجة إلى مواقف أكثر جدية". (الشرق الأوسط)

 

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