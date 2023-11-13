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عربي-دولي

الأردن.. مجلس النواب يطلب مراجعة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2023 | 09:00
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طلب مجلس النواب في الأردن، اليوم، من لجنته القانونية إجراء مراجعة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم المقترحات بشأنها، على خلفية الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

 

 ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اللجنة القانونية إلى "وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية".

 

 وقال الصفدي إن "المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".

 

وأضاف: "سنعمل، بالتنسيق مع الحكومة والجيش، على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية المحتلة". (سكاي نيوز)

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