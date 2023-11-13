نتيجة القصف الإسرائيلي.. المستشفى الأوروبي مهدد بالتوقف

أكد يحيى النواجحة، مدير الإعلام في المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة، اليوم، أنه "أصبح مهددا هو الآخر بتوقف خدماته في أي لحظة بسبب قرب نفاد الوقود، وكذلك نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه".

وقال النواجحة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الطيران الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الأوروبي مرة كل يومين تقريبا، وكان أحدث قصف قبل ساعات، مما تسبب في أضرار كبيرة للمرافق الحيوية بالمستشفى، وكذلك تضرر السقف وسقوطه على المرضى والجرحى وتسببه في إصابات إضافية لهم".

وأوضح: "بجانب أن المستشفى أصبح ملجأ لقرابة 10 آلاف نازح معظمهم نساء وأطفال، هناك نحو ألفي جريح وألف مريض وأكثر من 160 حالة بالعناية المركزة".

وشدد النواجحة على أنه "بسبب كثرة الضغط وتدفق الجرحى المستمر على المستشفى، رفعنا عدد أَسِرّة العناية به من 12 إلى 54، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على مرافق المستشفى والطاقم الطبي به".

ووجه نداء استغاثة بضرورة مد المستشفى بالوقود والمياه النظيفة والأدوية لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى والنازحين. (سكاي نيوز)