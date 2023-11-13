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عربي-دولي
استشهاد مصوّر قناة إخبارية أمام مستشفى الشفاء في غزة!
Lebanon 24
13-11-2023
|
08:21
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أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" استشهاد مصورها المكلف بتغطية أحداث غزة، وما يشهده محيط مستشفى الشفاء حصرا.
وكتب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري عبر "فيسبوك": "أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي وصل إلى 46.
من جهتها أفادت لجنة حماية الصحافيين بأن حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين في العالم منذ أكثر من 30 عاما.
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