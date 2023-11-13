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الأونروا تنكس أعلامها في حداد عالمي للأمم المتحدة

Lebanon 24
13-11-2023 | 11:00
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قامت مكاتب الأمم المتحدة حول العالم اليوم، بتنكيس الأعلام بما في ذلك في "الأونروا"، بينما وقف الموظفون دقيقة صمت حدادا على 101 من زملائهم الذين قتلوا في الحرب بقطاع غزة.

 
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ويعد عدد الضحايا من "الأونروا" هو الأعلى بالفعل في تاريخ الأمم المتحدة، وهو مستمر في الارتفاع، حيث كان هؤلاء الزملاء من بين موظفي "الأونروا" والعاملين في غزة والبالغ عددهم 13 ألف موظف.

 

وقال مدير "الأونروا" في قطاع غزة من رفح: "في غزة، علينا أن نبقي علم الأمم المتحدة يرفرف عاليا كدليل على أننا لا نزال واقفين ونخدم شعب غزة".

 

وتستضيف "الأونروا" حوالي 780 ألف شخص في أكثر من 150 منشأة بمختلف أنحاء قطاع غزة، جاؤوا إلى الملاجئ طلبا للحماية والأمان تحت علم الأمم المتحدة نفسه.

 

ولم يتم إنقاذ مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي توفر المأوى للاجئين، خلال الحرب في غزة، حيث تأثر حتى الآن أكثر من 60 شخصا، بما في ذلك 10 أصيبوا بشكل مباشر، فيما كان ما لا يقل عن 70% من المرافق التي تعرضت للقصف تقع في المناطق الوسطى والجنوبية أسفل وادي غزة. (روسيا اليوم)

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