وسط تواصل القصف... الهلال الأحمر: نسعى لإخراج المرضى والطاقم من مستشفى القدس

Advertisement

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن محاولات عديدة تبذل لإجلاء المرضى وذويهم وأفراد الطاقم الطبي من مستشفى القدس وسط القصف الإسرائيلي المستمر المكثف.وأعلنت منظمة الهلال الأحمر في منشور عبر "X": "دبابات وجنود القوات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من مستشفى القدس من كافة الاتجاهات.. القصف مستمر.. تجري الاستعدادات في المستشفى لإجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية".إلى ذلك لفت الهلال الأحمر في تغريدة سابقة إلى أن القصف متواصل في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة و سماع أصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة، منوها بأن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.