لابيد يطالب نتنياهو بتحمل المسؤولية: توقف عن محاولة رفع اللوم

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وجه زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين، قائلاً إن "عليه أن يتوقف عن محاولة رفع المسؤولية عن نفسه"، بعد هجوم حماس يوم 7 تشرين الأول الماضي.وذكر لابيد، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إذا كان نتنياهو يريد منا ألا نتعامل مع مسألة من يقع عليه اللوم الآن، فلا ينبغي له أن يجلس على قناة (سي إن إن) ويقارن نفسه بروزفلت"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت.وأضاف: "سنواصل دعم الجيش الإسرائيلي والدولة، سواء في إسرائيل أو في الساحة الدولية".وتابع: "من ناحية أخرى، إذا استمر نتنياهو في الحديث عن مسألة من هو المذنب ومن هو المؤهل، فسنناقش أيضا هذه المسألة. لن يخرج من هذه المناقشة بشكل جيد".وختم لابيد تغريدته بالقول: "بدلا من ذلك، أقترح أن يركز هو وحكومته على إدارة الحرب وتحسين الإدارة المخزية للاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".وكان نتنياهو قد قال في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، انه لن يناقش مسألة من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس إلا بعد انتهاء الحرب.وتساءل: "هل طرح الناس هذا السؤال على روزفلت بعد الهجوم على بيرل هاربر؟ هل طرح الناس هذا السؤال على (الرئيس الأميركي الأسبق) جورج بوش بعد هجوم 11 أيلول المفاجئ؟".وتابع نتنياهو: "سنجيب على كل هذه الأسئلة، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو توحيد البلاد من أجل هدف واحد: تحقيق النصر. دعونا نركز على النصر. هذه مسؤوليتي الآن".