وزيرٌ يكشف.. إلى متى ستُواصل إسرائيل القتال في غزّة؟

على ما يبدو أن معركة الاجتياح البري التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، للإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس باءت بالفشل، حيث ارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى حوالي 45 قتيلاً وتدمير أكثر من 160 آلية عسكرية.

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ورغم الصمت المطبق من قبل الاحتلال عل فشل العملية، إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صرح اليوم الإثنين، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة بدأ ينفد".

وقال كوهين في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة"، مضيفاً : "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 تشرين الأول وهي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبيرع. في المقابل، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي كل يوم مجازر بحق الفلسطينيين، من استهداف المنازل والمستشفيات، حيث تجاوز أعداد الشهداء 11 ألفا، حسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة.

ورغم تلك المجازر تتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل في حربها على غزة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات، إلا أنها لا تزال تعرقل المفاوضات.

وسبق أن طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة، وفتح فوري لمعبر رفح بشكل دائم، محذراً من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل.





