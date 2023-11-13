قبل نهاية العام.. الخطوط السعودية توقّع أكبر صفقة في تاريخها

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كشف مساعد مدير عام مجموعة الخطوط السعودية لإدارة أسطول الطائرات، صالح عيد، ان المجموعة تعتزم طلب شراء حوالي 150 طائرة ضيقة البدن للخطوط السعودية، وذراعها للرحلات منخفضة التكلفة، طيران أديل.وذكر عيد في حديث لقناة "الشرق" التلفزيونية، اليوم، أن المفاوضات في مرحلتها النهائية وأن المجموعة تتطلع إلى استلام الطائرات خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.واشار الى أننا "سنوقّع قبل نهاية العام أكبر صفقة طائرات في تاريخنا".