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عربي-دولي
الأمم المتحدة تدين استهداف "اليونيفيل"
Lebanon 24
13-11-2023
|
13:26
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دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استهداف اليونيفيل، مشدداً على ضرورة حماية سلامة كل عناصرها.
وقال في حديث لـ"سكاي نيوز": "نحن قلقون بشأن ما سيجري في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة".
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