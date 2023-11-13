Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تدين استهداف "اليونيفيل"

Lebanon 24
13-11-2023 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1129975-638355043734505215.jpg
Doc-P-1129975-638355043734505215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استهداف اليونيفيل، مشدداً على ضرورة حماية سلامة كل عناصرها.


وقال في حديث لـ"سكاي نيوز": "نحن قلقون بشأن ما سيجري في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الاعتداء الذي طال مقر اليونيفيل.. بري يطمئن وتيننتي: الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي
lebanon 24
13/11/2023 21:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة على أرواح ضحايا غزة من موظفيها
lebanon 24
13/11/2023 21:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: واشنطن تريد ادانة "حماس" فقط في الأمم المتحدة
lebanon 24
13/11/2023 21:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: صافرات الإنذار تدوي في مقر عام قيادة اليونيفيل في الناقورة
lebanon 24
13/11/2023 21:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

اليونيفيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:47 | 2023-11-13
14:42 | 2023-11-13
14:39 | 2023-11-13
14:09 | 2023-11-13
14:00 | 2023-11-13
13:55 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24