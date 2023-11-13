الأمم المتحدة تدين استهداف "اليونيفيل"

دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استهداف اليونيفيل، مشدداً على ضرورة حماية سلامة كل عناصرها.





وقال في حديث لـ"سكاي نيوز": "نحن قلقون بشأن ما سيجري في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة".





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