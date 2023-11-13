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عربي-دولي

بينهم 4630 طفلاً.. حصيلة شهداء الحرب على غزة ترتفع

Lebanon 24
13-11-2023 | 13:38
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة، ان عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 11240.

وأضاف المكتب، الإثنين، أن الحصيلة منذ السابع من تشرين الأول تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.

ويقول مسؤولون ان أكثر من ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا من منازلهم منذ بدء الحرب، فيما يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بسبب حرمانهم من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.
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وتمدينة غزة هي محور الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على حماس، في أعقاب توغل مسلحيها المفاجئ في عملية 7 تشرين الأول.

وأدى الهجوم المفاجئ إلى مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، واحتجز مسلحو حماس نحو 240 رهينة في غزة.
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