وزير خارجية الاردن يحذّر: سنردّ بحزم على أي محاولة تهجير

إعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من أوجد "حماس"، محذراً من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن".

ولفت الى أن "حركة حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس"، مشددا على أن "حماس فكرة ولا تستطيع قتل فكرة بالقنابل".

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وفي حديث صحفي، قال الصفدي: "العالم يقول إنه ضد حماس، لكن على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في الـ7 من تشرين الاول، وأن الصراع له جذوره"، لافتا إلى أن الأردن "يقول لمن يريد أن يحمي إسرائيل ولمن يريد ألا تتكرر الحروب في المنطقة عليه أن يعالج جذور الصراع، وأساس الصراع هو احتلال غير قانوني همجي".



وتابع: "إسرائيل تعمل على تكريس الاحتلال بدل من العمل على إنهائه وفق كل الاتفاقيات والمرجعيات والقوانين الدولية"، محذراً من أن "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم".



وأضاف: "كل الأوراق والأدوات التي يمكن أن تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سنلجأ إليها".



وأكمل الصفدي: "الضفة الغربية تغلي ونحذر من تصاعد هجمات المستوطنين"، متابعا: "الحكومة الإسرائيلية في همجية مقاربتها الوحشية في غزة تربط الهدنة بإطلاق الرهائن".



كما لفت إلى أن "الأردن يتعرض لضغوط لكن هناك خطوطا حمراء لا نقبل تجاوزها"، محذرا من أن "إطالة الحرب على غزة واحتمالات توسعها، وأن هناك جبهات أخرى يمكن أن تنفجر".