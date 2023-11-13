إسرائيل تستعين بالطيور الجارحة.. لهذا السبب

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ان إسرائيل تستعين بالطيور الجارحة للبحث عن جثث قتلى هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل حتى الآن محاولاته لتحديد أماكن جثث العملية الذي وقعت في غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.وأضافت أن "القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات المسح الأرضي باستخدام معدات متخصصة، وذلك تحت غطاء جوي".إلا أن الصحيفة ذكرت أنه "خلال الأيام الماضية اكتشفت 4 جثث على الأقل قرب غابات بئيري وكيسوفيم، وذلك بفضل أجهزة تتبع مثبتة على الصقور في المنطقة".وطلب الجيش الإسرائيلي مساعدة سلطة الطبيعة والمتنزهات في تحديد أماكن الجثث، بالاستعانة بأنماط طيران الصقور في المناطق القريبة من الهجمات.ورُصدت الصقور تحوم في مناطق تواجد جثث القتلى، إذ استُدلّ من خلال حركتها على أماكنهم.لكن الصحيفة أشارت إلى أن "عملية البحث أصبحت صعبة، بسبب الحالة التي باتت عليها الجثث بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم المفاجئ".وكانت الإحصاءات قد إشارت إلى أن حماس قتلت في الهجوم أكثر من 1400 شخص، لكن إسرائيل قلصت لاحقاً عدد القتلى إلى نحو 1200 بعد اكتشاف وجود جثث تعود للمهاجمين.