Advertisement

عربي-دولي

حماية ضعيفة: سترات الجنود الاسرائيليين تكشف نقاط الضعف خلال المواجهات مع حماس

Lebanon 24
13-11-2023 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1130002-638355085008414346.jpeg
Doc-P-1130002-638355085008414346.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن مئات من السترات الواقية التي تم توزيعها على الجنود وقوات الاحتياط ليست مقاومة للهجمات. 

ويشير هذا الكشف إلى تفسير جديد للزيادة في عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات مع حماس.
Advertisement

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 9 تشرين الأول الماضي، أي بعد يومين من بدء المعارك بين حماس وإسرائيل، شكاوى من جنود الاحتياط بأن السترات الواقية غير كافية لحمايتهم، أو دون المستوى المطلوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى في القطاع إلى 44، وإجمالي القتلى الجنود منذ 7 تشرين الأول  إلى 362، معظمهم خارج غزة.

وتعاني السترات الواقية للجنود من عدة نقاط ضعف وتحديات، حسب ما ذكره خبير المفرقعات في وزارة الداخلية المصرية، محمد نبيل عمر. 

وبحسب عمر، لكل سترة واقية درجة حماية مقننة، لذلك تختلف في قدرتها على التصدي لأنواع مختلفة من الرصاص.

و تكون السترات الواقية عادةً مخصصة لنوع معين من الرصاص، مما يتيح لرصاصات أخرى اختراقها.

وقد تحترق السترات الواقية، أي أنها ليست مقاومة للحريق، مما يجعلها عرضة للهجمات باستخدام مواد حارقة.

كما أوضح عمر ان السترات لا توفّر الحماية الكاملة ضد المفرقعات والألغام، وتفقد فعاليتها عند استهدافها من مسافات قريبة، مما يجعل الجنود عرضة للإصابات البليغة.

و يشكّل القنص والتصويب نحو الرأس مباشرة تحدياً إضافياً للجندي الذي يرتدي السترة الواقية.

وتسلط هذه التحديات الضوء على أهمية تقدم مستمر في تكنولوجيا الحماية العسكرية، لمواجهة تحديات متنوعة ومتزايدة في ساحات القتال.

وتحتوي السترة الواقية على صفائح تصنع من مواد كالفولاذ أو التيتانيوم أو السيراميك. وتختلف المواد المستخدمة في تصنيع السترات من حيث الوزن ودرجة الحماية، ومنها ما يمكن أن يحمي الجسم من إطلاق نار بندقية كلاشنيكوف من مسافة قريبة.

وتعمل هذه الصفائح من خلال امتصاص الطاقة الناجمة عن الرصاصة وإيقافها قبل اختراق الجسم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-11-13
19:00 | 2023-11-13
18:24 | 2023-11-13
18:04 | 2023-11-13
17:06 | 2023-11-13
16:45 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24