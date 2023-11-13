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مذكرة تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".. وقّعها 100 موظف بـ"الخارجية" الأميركية

Lebanon 24
13-11-2023 | 14:42
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركي تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
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وذكر الموقع أن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة. 

وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل، لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية من دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 تشرين الاول"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة.
 
هذا وأوصى  الموظفون "بشدة بأن تدعو الإدارة الأميركية إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس وإسرائيل"، مشيرين إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم".

ويقول أكسيوس إنه رغم أن المذكرة بدأت بالإشارة إلى "الفظائع الأخيرة" التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب، إلا أنها تركز على الرد الإسرائيلي على الهجوم.


وتقول المذكرة، وفق موقع أكسيوس، إن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

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