شاهدوا الفيديو.. "حماس" تضرب تل أبيب بالصواريخ!

أعلنت حركة حماس، ليل الإثنين، إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى وعسقلان، ومناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة.



ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الرشقة الصاروخية خلفت خسائر بشرية أو مادية.

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة، وترفض كل دعوات وقف إطلاق النار، وتقول إن ذلك مرهون بإطلاق الأسرى المحتجزين لدى حماس.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة إن إجمالي عدد الشهداء في القطاع ارتفع، الإثنين، إلى 11240.



وأضاف المكتب، في بيان، أن الحصيلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.



وتبذل عدة دول جهوداً كبيرة لاحتواء الصراع المتفاقم، ووقف الهجمات العنيفة المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.

والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لمحطة "سي إن إن"، إن "مفاوضات نشطة ومكثفة" جارية وتشمل إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.