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عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي يُطلق مزاعم جديدة: حماس "فقدت السيطرة على غزة"
Lebanon 24
13-11-2023
|
14:56
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.
وقال غالانت إن مقاتلي الحركة "يفرون إلى الجنوب"، مع تكثيف الجيش ضرباته وتوغلاته الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.
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وتقصف اسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ 5 أسابيع، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.
ومنذ نهاية تشرين الأول، تتوغل قوات برية إسرائيلية في شمال القطاع، وتخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة حيث عشرات آلاف المدنيين.
ويتحدث الجيش الإسرائيلي يومياً عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.
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