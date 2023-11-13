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عربي-دولي

حماس مستعدّة لإطلاق سراح 70 رهينة مقابل شرط.. ما هو؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 19:00
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قالت "رويترز" يوم الإثنين، إن "حركة "حماس" أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلاً وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدّتها 5 أيام".
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تلغرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".
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وأضاف: "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".
واتهم إسرائيل بأنها "ما زالت تماطل وتتهرّب من دفع ثمن هذا الاتفاق".
وتابع: "نحذّر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حتما حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة".
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