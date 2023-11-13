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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا

Lebanon 24
13-11-2023 | 18:04
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
وقد انتشلت طواقم الإنقاذ ومواطنين 31 قتيلاً وعدداً من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.
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